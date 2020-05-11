174 إصابة جديدة بكورونا فى عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الإثنين، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، منها 36 حالة لعمانيين، و138 حالة لغير عمانيين.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في السلطنة ارتفع إلى 3573 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 17، ولفتت الوزارة إلى أن 1211 حالة قد تماثلت للشفاء.وطالب الصحة العمانية الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.