486 حالة إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

سجلت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الإثنين، 486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 23822.وذكرت صحيفة توداي السنغافورية على موقعها الإلكتروني، أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة هم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في أماكن الإعاشة الجماعية للعمال الأجانب.وقررت سلطات سنغافورة استئناف عمل بعض الشركات اعتبارا من يوم 5 مايو الحالي، من بينها مراكز الطب الصيني التقليدي، وسيتمكن سكان البلاد من ممارسة الرياضة في أراضي الوحدات السكنية الخاصة، في حين ستبقى حمامات السباحة والصالات الرياضية مغلقة.