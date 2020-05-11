21 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بمركز العدوة في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز العدوه شمال محافظة المنيا، 21 مخالفة تموينية متنوعة من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية، عن تحرير 21 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية منها 14 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 3 مخالفات عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 3 مخالفات لعدم وجود لوحة إعلان عن الأسعار، مخالفة تبديد لجوال دقيق بلدي مدعم، بالإضافة للمرور على محطتي توزيع الوقود والطاقة بقرية الصفانية التابعة للمركز.