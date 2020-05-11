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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تخفيف قيود احتواء كورونا في ليتوانيا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:18 ص
ليتوانيا
ليتوانيا
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صرح سفير ليتوانيا في القاهرة أرفيداس داونور افيتشوس، بأن بلاده بدأت تبني تدابير التخفيف من القيود التي فرضتها للحليولة دون تفشي فيروس "كورونا " في ضوء تراجع أعداد المصابين بالوباء في البلاد، حيث تقرر السماح للمواطنين بالتنزه في الحدائق العامة والأماكن المفتوحة بأعداد لا تزيد على اثنين، مع الحفاظ على مسافة آمنة - أكثر من مترين - ولمدة أقل من 15 دقيقة، وللرياضيين أداء تدريباتهم في المنشآت المفتوحة بشرط ألا تقل المساحة عن عشرة أمتار.

وأضاف السفير الليتواني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين - أن التدابير الجديدة تتضمن إلزام الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ست سنوات بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، مشيرا إلى السماح بفتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من 27 أبريل الماضي، واستئناف نشاط المحال التجارية والأسواق، مع الالتزام بالتدابير الصحية الضرورية.

وأفاد بأن مؤسسات الدولة تتولى شئون تنظيم عملها وتقديم خدمة العملاء بطريقة تضمن السلامة الصحية وتوفير أدوات الحماية الشخصية اللازمة، على أن يتم تطبيق هذا الإجراء بداية من 18 مايو الجاري، لافتا إلى أنه لن يتم تسيير الرحلات الجوية في المطارات الدولية إلا بعد موافقة إدارة سلامة النقل الليتوانية والجهات المختصة، باستثناء الرحلات التي توافق عليها الحكومة بناء على توصية من وزارة الخارجية.

وأكد أن الحكومة الليتوانية مستمرة في تطبيق نظام "الحجر الصحي " حتى 31 مايو الجاري، وأنه يجري متابعة تطورات الوضع الصحي في البلاد؛ لاتخاذ القرارات المناسبة، وسيتم إعادة التدابير السابقة إذا لوحظ أن التدابير الجديدة قد تتسبب في موجة جديدة من الوباء.

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