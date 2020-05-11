5 أبراج فقط أصحابها يتقلدون مناصب قيادية.. هل أنت منهم؟

- برج العذراء:



- برج الجدي:



- برج الجوزاء:



- برج العقرب:



- برج السرطان:



يولد الكثير من الأشخاص بقدرات ومهارات كبيرة تجعلهم مؤهلين لتولي المناصب القيادية بشكل أكبر من غيرهم، ويتطلب هذا الأمر أن يكون لديهم قرارات حكيمة ويقدرون على التوازن بين العقل والعاطفة، ويؤكد علم الفلك أن هناك أشخاص يولدون قادة ويتولون الإدارة في كافة المجالات سواء على مستوى العمل أو الحياة.لذا تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد"، عن 5 أبراج أصحابها فقط هم من يصلحون أن يكونوا مديرين في العمل.من المعروف عن مواليد برج العذراء المثالية والكمال، لذلك هم من أكثر الأشخاص التي يصلح أصحابها أن يصبحوا مديرين في العمل، فطموحهم لا يقتصر على عملهم وشركتهم فقط بل يمتد ليشمل الآخرين، ودائمًا يدفعهم إفراطهم في التفكير في حدوث العواقب السلبية لإنجاز الأمور على أكمل وجه.يعرف عن مواليد برج الجدي بأنهم مدمنون للعمل بشكل كبير ولديهم مهارات قيادية كبيرة تجعلهم قادرين على تولي المناصب وأن يكونوا مديرين ممتازين، ويتحلوا بالشجاعة الكبيرة والمثابرة من أجل تحقيق ما يريدون، ويعشقون الإنجاز والنجاح المجتمعي ودائمًا يدفعون الآخرين لفعل ذلك.يشتهر مواليد برج الجوزاء بمهاراتهم الاجتماعية وقدر ليس بالقليل من المهارات القيادية، لذلك المديرون من برج الجوزاء يكونون في غاية البساطة ومن السهل التعامل معهم، فهم دائمًا يتعاملون مع الموظفين كأنهم أصدقائهم.يتميز مواليد برج العقرب بمهاراتهم القيادية في العمل وهم مديرون يدفعون بكل من حولهم ممن تتوافر فيهم المهارات القيادية للأمام ولاستغلال قدراتهم وتوظيفها بالشكل الملائم.مواليد برج السرطان من أكثر مواليد الأبراج براعة وتميز في منصب مدير العمل، ولكن من ناحية المهارات والقرارات المصيرية فقط، وعندما يكون هناك علاقات اجتماعية فهم لن يمنحوا أحدا إجازة بسبب مرض أحد الأقارب، ولن يهتموا هل ما يتقاضاه الموظفون من أموال يتوافق مع عدد ساعات العمل أم لا.