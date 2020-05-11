أوغلو ينتقد قرار أردوغان بفتح مراكز التسوق في تركيا

انتقد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي، خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قرار الحكومة التركية بإعادة فتح مراكز التسوق في تركيا اليوم الإثنين.وقال أوغلو: «بدأت عملية التعايش وقرروا إعادة فتح مراكز التسوق.. إذا لم تعد هناك مشكلة في تجمع الأشخاص، إذن لماذا تبقى المساجد مغلقة؟ إذا كان التعايش والالتقاء ما زال يسبب خطرًا فلماذا يتم إعادة فتح مراكز التسوق؟ ألا يدخل فيروس كورونا إلى مراكز التسوق ويدخل المساجد فقط؟ لتكن القرارات والتطبيقات متسقة معًا».يأتي هذا في أعقاب إعلان أردوغان إعادة فتح مراكز التسوق والحلاقين وصالونات التجميل اليوم الإثنين.