مقتل 6 وإصابة 5 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لـ«طالبان»

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 6 عناصر من قوات الأمن على الأقل وإصابة 5 آخرين إثر هجوم شنته حركة «طالبان» على نقطة تفتيشية في منطقة اليشينج بولاية لغمان، شرق البلاد.وأفاد بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أوردته قناة «طلوع» الأفغانية، بأن الهجوم وقع مساء الأحد، وأسفر عن وقوع اشتباكات بين الجانبين، حيث تمكنت قوات الأمن الأفغانية من صد هجوم «طالبان» وألحقت بهم خسائر جسيمة.وأضافت القناة أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن تدمير العشرات من مركبات قوات الأمن.يذكر أن حركة «طالبان» الإرهابية لم تصدر بيانا عن الحادث حتى الآن.