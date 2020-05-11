مجلس الدولة يبرئ مسؤولا تعليميا من تهمة الخروج على المقتضى الوظيفي

برأت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، رئيس إحدى الأقسام بالإدارة التعليمية بجرجا من تهمة الخروج علي مقتضي العمل الوظيفي، بتضمينه شكوى لمحافظ أسيوط عبارات تحمل الطعن في نزاهة وشفافية إحدى اللجان القائمة بديوان عام المحافظة والمسئولة عن التعيين والترقية وقذفها باتهامها بالوساطة والمحسوبية.وأكدت المحكمة التأديبية أن المُحال كان تقدم لشغل وظيفة مدير عام إدارة جرجا التعليمية طبقا للإعلان، إلا أنه فوجئ باستبعاده وتعيين آخر لا تنطبق عليه الشروط، مما دعاه لإرسال شكوى لمحافظ سوهاج يتظلم من هذا الأمر.وتبين للمحكمة التأديبية صدور حكم من القضاء الإدارى بسوهاج عام 2019 يلغي قرار التعيين الذي صدر لشخص آخر لا تنطبق عليه الشروط، مما يؤكد أن المُحال مارس حقه في الشكوى، والتزم فيها بالحدود المقررة قانونًا، خاصة بعد تأييد القضاء الإدارى لشكواه من مخالفة الجهة الإدارية لأحكام القانون وهي بصدد إجراءات التعيين بالوظيفة، واعتبرت المحكمة أن ما صدر عن المُحال في إطار دفاعه عما اعتبره حقه.