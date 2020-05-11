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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: «بنت الملك» يرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:11 ص
القباج وتواضروس
القباج وتواضروس
ولاء جمال
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وقع بنك ناصر الاجتماعى والكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقدم وأعرق كنائس العالم، بروتوكول تعاون تحت مسمى "بنت الملك" بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويهدف البروتوكول، لتعزيز اطر التعاون الاجتماعي بين الجهتين، حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول ووفقا للقواعد البروتوكولية المعمول بها فى البنك تم فتح حساب شرفي لقداسة البابا تواضروس في ضوء الشراكة والتعاون المثمر بين البنك والكنيسة.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتواجد قداسة البابا تواضروس الثاني وحضوره لتوقيع البروتوكول، مؤكدة أن البنك حريص على تعميق الشراكة مع الكنيسة.

وأكدت القباج فى بيان، أن توقيع البروتوكول يهدف إلى التعاون بين البنك والكنيسة بغرض ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية بين المواطنين خاصة أن الكنيسة تقدم عدة برامج للمساعدات، من بينها برنامج دعم ورعاية الفتيات الأولى بالرعاية لذلك تم تقديم مشروع "بنت الملك" وهو أحد مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وذلك بفتح دفتر استثماري تحت الطلب باعتبارها هبه مشروطة بزواج الفتيات من أبناء الكنيسة المصرية الأرثوذكسية.

وأفاد الدكتور شريف فاروق، أن هذا البروتوكول تجسيد لشعار بنك ناصر الاجتماعي باعتباره بنك كل المصريين، موضحا أن مزايا الأوعية الإدخارية التي سوف يقدمها البنك تنقسم إلى شقين الأول عبارة عن حساب جاري "دفتر استثماري تحت الطلب "وقد حقق البنك تفوق ملحوظ على سائر البنوك العاملة في مصر حيث ان هذا الحساب يحصل على أعلى عائد تنافسي بمصر يقدر بـ 12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالي 20182019 وسوف يتم منح هذا الحساب 0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية، والشق الثاني عبارة عن أوعية ادخارية ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية والتي تتراوح العائد عليها ما بين 10.5% وحتي 12.75 %.

وأضاف فاروق أنه استكمالا لمنظومة الحماية وامتيازتها التي سوف يقدمها البنك لهذا المشروع فإن البنك سوف يقوم بتخصيص موظف مختص داخل كل فرع لتقديم هذه الخدمة، بالإضافة الي إعفاء كافة المبالغ المودعه لصالح المشروع من كافة الرسوم والمصاريف البنكية.
القباج وتواضروس
القباج وتواضروس

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