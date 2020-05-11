مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث مرورى بدمياط

لقى شاب يدعي كمال زاهر مصرعه، بينما أصيب صديقه محمد أحمد سالم- الشهير بسكر- من أبناء قرية الشعراء بدمياط، بإصابات بالغة في حادث مروع على طريق الإسماعيلية.تجمهر الأهالي وتم نقل الجثمان إلى المشرحة وإخطار ذويه لتسلم جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.