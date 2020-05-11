السر في الطبيعة.. لماذا لم تصل كورونا جنوب البحر الأحمر؟

فرضت عليهم الطبيعة الجبلية البقاء بعيدًا عن التجمعات والمدن، المتزاحمة بالسكان، لتكن حياتهم مليئة بالترحال، اشبه بحياة الرحالة، في مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، يقيم مجموعة من السكان المحليين حرفتهم الأساسية الرعي والتجارة، لم يلقوا بالًا لجائحة كورونا، يستخدمون الأعشاب علاجًا بديلا للأمصال والحقن وغيرها، حياة بدائية مصحوبة بصحة ونقاء داخلي وخارجي.أثبتت تقارير وإحصائيات رسمية بمحافظة البحر الأحمر أن مدن جنوب المحافظة، وهي حلايب وشلاتين وأبو رماد، لم تسجل أي حالات إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي المرض وحتى الآن، لعوامل كثيرة يأتي علي رأسها قلة عدد السكان واختفاء التجمعات إلا في حالات معينة، وعدم وجود وافدين ساهم في حصر المرض ووقوفه على أبوابها.يقول علوبة آدم، أحد سكان مناطق جنوب البحر الأحمر، إن السكان المحليين لا يهتمون لأخبار كورونا، أو أنهم لا يعتقدون بأنها وباء غير انها مرض عادي، يشبه الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أنهم يعيشون في حياة برية نقيه لا يوجد بها تلوث بسبب التنقل بين الوديان والجبال ونصب الخيام في مواقع العشب لرعي الأغنام والإبل.وأضاف آدم في حديثة لـ"الدستور"، أنهم لا يذهبون للعلاج في المستشفيات أو الوحدات الصحية الا في حالة الخطورة القصوى، لافتًا إلى بعض الأمراض التي يتم علاجها بالطبيعة منها لدغ العقرب يتم عن طريق أحد الشيوخ وهو العلاج بالقرآن الكريم أو كما يطلق عليه "الحوي"، وعلاج السخونة وضيق التنفس طريق استنشاق الأعشاب وأبرزها (الحرجل، والحلف بر، واعشاب جبلية يتم جمعها من صحراء محمية جبل علبة)، وبعدها تتحسن حالة المريض دون تعاطي أي أدوية مصنعة أو غيرها بعد تناول العشب المخصص لكل مرض كما هوا متعارف عليه.وتابع، أن عدم وجود وافدين إلى تلك المناطق جعل منها بيئة ذات طبيعة خاصة بمكونات أهلها، واستطاعوا أن يحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم من العوامل الخارجية المؤثرة، مؤكدًا أن الطبيعة لديهم ساهمت في منع الأمراض عنهم.