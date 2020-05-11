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الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:49 ص
الدولار
الدولار
الدستور
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يستقر سعر الدولار اليوم الاثنين 11-5-2020 لثالث يوم على التوالي في البنوك المصرية، ونرصد آخر تطورات وتحركات الأسعار بالأرقام في البنوك والصرافات لتشمل التغطية سعر الدولار في السوق المحلي الرسمي للبيع والشراء.

سعر الدولار اليوم


وبلغ السعر في البنك الأهلي المصري 15.68 جنية للشراء - 15.78 جنية للبيع، أما بنك مصر وصل إلى 15.68 جنية للشراء - 15.78 جنية للبيع بنفس السعر السابق ، وفي بنك قناة السويس بلغ 15.70 جنية للشراء - 15.80 جنية للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 15.70 جنية للشراء - 15.80 جنية للبيع وفي البنك التجاري الدولي 15.70 جنية للشراء - 15.80 جنية للبيع.

يذكر أن الطلب المقدم من الحكومة المصرية بشأن الحصول على تمويل سريع من الصندوق سيتم مناقشته من جانب مجلس مدراء صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن أعلن الصندوق عن موافقة مبدئية على الطلب وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، واستقرار المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، رغم عدم استقرار الأوضاع عالميًا.

الدولار الأمريكي


الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي 100 سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $. علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100.000 للورقة الواحدة، وتأتي في المقام الأولي ف التداول والتعامل لتوحد العالم في التجاره الخارجيه والدوليه بالبيع والشراء بالدولار الأمريكي.

الدولار وعلاقته بالذهب عالميا

يشار إلى أن العملة عالميًا تكون مغطاة بقيمتها ذهبًا لإعطائها الموثوقية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته ذهبًا، إلا أن لا أحد يستطيع في الواقع أن يثبت ذلك فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبًا مع أن سعر الذهب يباع عالميًا بالدولار، وسعر الذهب (أونصة الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.

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