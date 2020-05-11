هبوط جماعى لمؤشرات بورصة السعودية بقيادة البنوك

هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ فى التعاملات المبكرة لجلسة اليوم الإثنين، متأثرًا بهبوط جماعي للقطاعات.وسجل المؤشر العام للسوق انخفاضًا بنسبة 2.55%، خاسرًا نحو 170 مقطة، ليصل الى مستوى 6512.79 نقطة.وتصدر الارتفاعات سهم تبوك الزراعية بنسبة 9.985، تلاه سهم جاكو بنسبة 6.57%، كما ارتفع أداء سهم أسواق المزرعة بنحو 1.90%.وجرى التعامل على 1.106 مليار ريال، موزعين على 57.75 مليون سهم بعد تنفيذ 54.33 ألف صفقة.وفى المقابل تصدر التراجعات سهم الحكير بنسبة 9.98%، تلاه سهم إكسترا بنسبة 9.92%، كما انخفض أداء سهم الخليج للتدريب بنسبة 9.30%.وتصدر سهم دار الأركان أحجام التداول بنحو 8.24 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 165.723 مليون ريال.وانخفض قطاع البنوك بنسبة 3.19%، كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.61%، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 2.09%.أما على صعيد أداء السوق الموازية نمو فقد تراجع بنسبة 2.43% فاقدًا نحو 168 نقطة، ليصل إلى مستوى 6774.43 نقطة فاقدًا نحو 168.38 نقطة.وتصدّر الارتفاعات سهم سمو بنسبة 20% في أولى جلساته بالسوق الموازية، فيما تصدر سهم التطويرية الغذائية التراجعات بنسبة 5.36%، تلاه سهم العمران بنسبة 3.07%، كما تراجع سهم الصمعاني بنسبة 2.84%.