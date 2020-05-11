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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط جماعى لمؤشرات بورصة السعودية بقيادة البنوك

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:15 ص
بورصة السعودية
بورصة السعودية
أكرم عمران
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هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ فى التعاملات المبكرة لجلسة اليوم الإثنين، متأثرًا بهبوط جماعي للقطاعات.

وسجل المؤشر العام للسوق انخفاضًا بنسبة 2.55%، خاسرًا نحو 170 مقطة، ليصل الى مستوى 6512.79 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم تبوك الزراعية بنسبة 9.985، تلاه سهم جاكو بنسبة 6.57%، كما ارتفع أداء سهم أسواق المزرعة بنحو 1.90%.

وجرى التعامل على 1.106 مليار ريال، موزعين على 57.75 مليون سهم بعد تنفيذ 54.33 ألف صفقة.

وفى المقابل تصدر التراجعات سهم الحكير بنسبة 9.98%، تلاه سهم إكسترا بنسبة 9.92%، كما انخفض أداء سهم الخليج للتدريب بنسبة 9.30%.

وتصدر سهم دار الأركان أحجام التداول بنحو 8.24 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 165.723 مليون ريال.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 3.19%، كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.61%، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 2.09%.

أما على صعيد أداء السوق الموازية نمو فقد تراجع بنسبة 2.43% فاقدًا نحو 168 نقطة، ليصل إلى مستوى 6774.43 نقطة فاقدًا نحو 168.38 نقطة.

وتصدّر الارتفاعات سهم سمو بنسبة 20% في أولى جلساته بالسوق الموازية، فيما تصدر سهم التطويرية الغذائية التراجعات بنسبة 5.36%، تلاه سهم العمران بنسبة 3.07%، كما تراجع سهم الصمعاني بنسبة 2.84%.

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