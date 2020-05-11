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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإسكان: جار تنفيذ 24888 وحدة «اجتماعى» بـ6 أكتوبر الجديدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:01 ص
وحدات
وحدات
محمد إبراهيم
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كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ تنفيذ 24888 وحدة سكنية جديدة بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بمنطقة غرب أرض المطار بقطاعي ( أ، ب) بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، سواء فى المحافظات، أو المدن الجديدة، بهدف تسليمها لمستحقيها، وهناك تكليفات للجميع بتكثيف العمل فى المواقع المختلفة، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين فى المواقع المختلفة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة: بلغت نسبة الإنجاز للوحدات إلى نحو 37% من إجمالي المشروع، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، مشيرًا إلى أنه كَلَّف مسئولى الإسكان بجهاز المدينة بالمتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية بالمدينة، وفي مقدمتها مواقع مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب أرض المطار.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع اتخاذ التدابير الوقائية حرصًا على حماية العاملين بالمشروعات القومية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.

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