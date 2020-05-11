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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 قطاعات تهوى بمؤشرات بورصة دبى فى المستهل

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:58 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
أكرم عمران
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هبطت أسهم 7 قطاعات رئيسية ببورصة دبي في مستهل تعاملات اليوم، فكبدت المؤشر العام للسوق خسائر بلغت نسبتها نحو 2.22%، بما يعادل 42.75 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 1858.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 64.3 مليون سهم، محققة ما قيمته 64.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1325 صفقة لعدد 26 سهمًا.

وهبط قطاع السلع بنسبة 3.38%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.66%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.94%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وتراجعت 26 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.45%، ولم يرتفع أى سهم، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 8 ملايين ورقة بقيمة 26.3 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، عن استكمال شركتها التابعة الشركة الأولى للتأمين التكافلي، بيع كامل حصتها في استثمارها بشركة زميلة (نيوفا سيجورتا)- تركيا، بما يقارب مبلغ 12.14 مليون دينار كويتي، وذلك حسب سعر صرف العملة بتاريخ البيع، وحددت الشركة أثر هذه الصفقة وهى تسجيل خسارة بما يقارب مبلغ 4.7 مليون دينار كويتي، وذلك حسب سعر صرف العمل في تاريخ اليوم، تمثل هذه الخسارة تغيرات في قيمة صرف العملة، والتى تم تسجيلها سابقًا في ميزانية الشركة في حقوق الملكية تحت بند احتياطي ترجمة عملة أجنبية بمبلغ 4.9 مليون دينار كويتي.

وأضافت: كما أن البيع سيؤدى إلى ارتفاع معدل السيولة النقدية بمقدار البيع بمبلغ 12.14 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أن 5% من قيمة الصفقة معلقة لحين استيفاء بعض الإجراءات الأخرى بالجمهورية التركية، وكذلك مصروفات أخرى، وأن الأثر المالي من عملية البيع سوف ينعكس على البيانات المالية في الربع الثاني من عام 2020.

فيما أعلنت شركة المزايا القابضة، عن قيام إحدى الشركات التابعة لها بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتوقيع اتفاقية بيع عقار مملوك لها بمدينة دبي، حيث سيتم سداد قيمة البيع بشكل نقدي وعيني، وتبلغ قيمة الجزء النقدي مبلغ 40 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 3.4 مليون دينار كويتي)، بينما تم سداد باقي الثمن بشكل عيني عن طريق وحدات عقارية أخرى مدرة للدخل تمنح من قبل المشتري، والتي سيتم تسجيلها بقيمتها العادلة طبقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تبلغ ما يقارب الـ37 مليون درهم إماراتي أى ما يعادل حوالي 3.1 مليون دينار كويتي ليكون إجمالي قيمة البيع التي سيتم تسجيلها عند الانتهاء من كل إجراءات البيع ما يقارب 77 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 6.5 مليون دينار كويتي.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، أنه سوف يترتب على هذه العملية تحقيق خسارة تقارب مبلغ 770 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل حوالي 65 ألف دينار كويتي، منوهة إلى أن الأثر المالي للعملية سوف يظهر في البيانات المالية المجمعة للشركة في الفترة التي يتم فيها الانتهاء من سداد المبلغ النقدي من قبل المشترى، وإتمام جميع إجراءات نقل الملكيات وإصدار التقييم العقاري النهائي للوحدات العقارية المقتناة، والتي لا يمكن الجزم بها حاليًا، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتعلقة به، والتي أثرت على أعمال كل القطاعات الحكومية والخاصة.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، حيث أعلن بنك دبي للاستثمار، عن البيانات المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وتحول البنك للخسارة بصافي 6.1 مليون درهم مقابل 9.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

كما أعلنت الشركة الوطنية للتأمينات العامة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، وبلغ مجموع الموجودات 1.2 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ مجموع حقوق المساهمين 424.5 مليون درهم مقابل 457.1 مليون درهم، وتحولت الشركة إلى الخسارة بقيمة 15.8 مليون درهم مقابل صافي أرباح 11.5 مليون درهم.

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