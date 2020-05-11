هبوط أسهم السعودية بعد رفع ضريبة القيمة المضافة

تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة، بعد أن قالت المملكة إنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من أجل تدعيم أوضاعها المالية.وانخفض المؤشر نحو 2.8 %، وشملت الخسائر سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبطت دبي 2.3 %.تأتي إجراءات التقشف في وقت يعاني فيه أكبر مصدر للنفط في العالم من تداعيات انهيار في أسعار الخام، بينما يتصدى لتفشي فيروس كورونا المستجد.