الحياة تعود لفرنسا عقب توقف أسابيع بسبب كورونا

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها مرة أخرى بشكل تدريجى فى فرنسا، اليوم الإثنين، بعد أن شرعت البلاد في الخروج من عزلتها التي فرضها تفشي فيروس كورونا على مدار الأسابيع الماضية.وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها تدريجيًا في فرنسا بعد شهرين من الإغلاق الكامل والحجر الصحى فى المنازل، بسبب انتشار وباء كورونا.فيما ستبقى القيود مفروضة على بعض المناطق في فرنسا، لا سيما في ضواحي العاصمة باريس وشمال شرقي البلاد.وسيبقى 27 مليون فرنسي تحت القيود، على الرغم من رفع العزل تدريجيًا، وفق ما أعلنته السلطات التي تأمل في أن يتسع نطاق رفع القيود خلال الأيام المقبلة ليشمل مناطق أخرى، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.وسجلت فرنسا 70 وفاة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا، وهى أدنى حصيلة يومية منذ فرض الحجر المنزلى في 17 مارس، وفق ما أعلنته المديرية العامة للصحة مساء أمس الأحد، عشية بدء تخفيف تدابير العزل.فيما يتراجع الضغط بشكل متواصل على أقسام الطوارئ في المستشفيات مع تراجع عدد المرضى فيها بمقدار 36 مريضًا من أصل 2776 حالة خطيرة في أقسام العناية المشددة، وفق الحصيلة اليومية لمديرية الصحة.وقالت المديرة العامة للصحة في بيانها اليومي أن "جهودنا كانت مثمرة خلال الحجر الذي أنقذ الاف الأرواح، ويجب أن تتواصل لمساعدتنا على إنجاح هذه المرحلة الجديدة، محذرة من أن الوباء ما زال نشطًا ومتحولًا".