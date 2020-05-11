«اقتصادية أبوظبى» تتسلم طلبات استرداد 20% من القيمة الإيجارية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عن إطلاق خدمة رقمية لتسلم طلبات المطاعم وشركات السياحة والترفيه على مستوى الإمارة بما يمكنهم من استرداد 20% من القيمة الإيجارية السنوية المترتبة عليها، بناء على ما جاء في التعميم الصادر عنها مؤخرًا بهذا الشأن.ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الإثنين، عن محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن حكومة أبوظبى تكفلت باسترداد القيمة الإيجارية التي تحملها المستثمر بنسبة 20% بهدف تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة.وأشار إلى أن القرار يأتي أيضًا ضمن حزمة المبادرات التي تنفذها الدائرة حاليًا دعمًا للقطاع الخاص، حيث تم مؤخرًا إعفاء الشركات والمؤسسات العاملة فى أبوظبي من مخالفات الدائرة، يصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 246 مليون درهم.وأضاف أن الدائرة تعمل على التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين بشكل دوري للاطلاع على التحديات والمعوقات التي يواجهونها ومدى تأثر استثماراتهم بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا.