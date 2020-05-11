انعقاد الجمعية العامة لشركة مصانع النحاس المصرية اليوم

تعقد اليوم الإثنين، الجمعية العامة لشركة مصانع النحاس المصرية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.وتعد شركة مصانع النحاس المصرية من الشركات الحكومية التي تتميز بصناعة النحاس في مصر وعدد من المنتجات المعدنية الأخرى.وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية رؤية حالية تتمثل في وضع استراتيجية للشركات التابعة في إطار زيادة الطاقة الإنتاجية في المصانع ومضاعفة الإيرادات.كما تعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.