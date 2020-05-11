الكويت ترفع سعر بيع خام التصدير لآسيا في يونيو

أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لثلاث خامات تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يونيو.وحددت الكويت سعر خام التصدير لشهر يونيو عند ستة دولارات دون متوسط عمان دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.كما حددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز عند 6.50 دولار للبرميل دون متوسط عمان دبي، بزيادة 1.10 دولار عن الشهر السابق.وحددت الكويت سعر خام الخفجي لشهر يونيو عند ستة دولارات دون متوسط عمان دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.يأتي رفع سعر البيع الرسمي لخامات الكويت بعد أن زادت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي لمعظم خاماتها لعملاء آسيا في يونيو.