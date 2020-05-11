علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

اكتشف علماء آثار صينيون مقبرة يرجع تاريخها إلى عهد أسرة سونغ الإمبراطورية (960-1279) في مدينة داتشو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وقال مدير معهد إدارة الآثار الثقافية في المقاطعة "بان جيه"- في تصريح اليوم- إنه تم اكتشاف المقبرة المؤلفة من غرفة حجرية أثناء تجديد طريق، فيما رجح علماء الآثار أن المقبرة تعرضت للسرقة من قبل لصوص المقابر، حيث تم العثور على بعض الأضرار داخل غرفة المقبرة.وأضاف أنه تم اكتشاف العديد من المنحوتات في الجدار الخلفي للمقبرة بأشكال من أزهار اللوتس، موضحًا أن أزهار اللوتس تشير إلى ازدهار البوذية في مدينة "داتشو" إبان عهد أسرة سونغ الإمبراطورية، مضيفًا أن المقبرة لها قيمة كبيرة للبحث في التغيرات بشأن المقابر والجنازات وتطور الثقافة الدينية المحلية.