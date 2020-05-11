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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عامل يصيب 533 من زملائه بكورونا فى مصنع بغانا

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:23 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، إن عاملًا في مصنع للأسماك في مدينة تيما المطلة على المحيط الأطلسي أصاب 533 عاملًا آخر في المصنع بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في غانا عن تفشى الفيروس في ذلك المرفق الصناعي في ساعة متأخرة من مساء السبت، ولكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال أكوفو-أدو، إن "شخصًا واحدًا أصاب 533 شخصًا"، ولم يذكر الرئيس تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مطبقة هناك.

وقال الرئيس إن 22 شخصًا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورونا في حين تعافى 494 شخصًا.

وأعلن الرئيس تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.

وخفف الرئيس عزلًا عامًا لمدة ثلاثة أسابيع على مدينتي أكرا وكوماسي الرئيسيتين في 19 أبريل وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.

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