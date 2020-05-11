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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

الحجر الصحى لن يؤثر على «فورمولا 1»

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:19 ص
فورمولا
فورمولا
وكالات
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قالت مصادر ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، اليوم الإثنين، إن المسابقة تعمل على إقامة سباق جائزة بريطانيا الكبرى في يوليو في موعده حتى إذا فرضت الدولة إجراءات الحجر الصحي خلال أزمة كوفيد-19.

ونقلت صحيفة (ذا صن) عن مسئول حكومي قوله إنه سيحدث استثناء للرياضة عن طريق السماح لفرق فورمولا 1 وكرة القدم بالسفر من بريطانيا والعودة دون قيود عند استئناف المسابقات.

وأكدت الصحيفة أنه من المنتظر خضوع الرياضيين والفرق لاختبارات شديدة الصرامة مع فرض العزل الذاتي بشكل فورى إذا جاءت أي نتيجة إيجابية عند إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد.

وأبلغت مصادر في فورمولا 1 "رويترز" أن هناك اتصالات جارية مع مسئولي الحكومة.

وكان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد قال في خطاب تليفزيوني يوم الأحد: "سيتم قريبًا... فرض الحجر الصحي على الأفراد الوافدين إلى البلاد جوا".

وقالت رابطة شركات الطيران البريطانية إن الحكومة تخطط لفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على أغلب القادمين من الخارج لتجنب موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.

ولا يزال ينافس مانشستر سيتي وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث توقفت المسابقة في دور الستة عشر في مارس، وسيحتاج الناديان إلى استثناء لمواصلة المشوار القاري.

ولدى قيود الحجر الصحي تأثير كبير على فورمولا 1 أيضًا حيث إنه من المفترض إقامة سباق جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون في 19 يوليو وبعد أن تكون الفرق خاضت سباقين في النمسا في أسبوعين متتاليين في 5 و12 من الشهر ذاته.

وسيشهد هذا السباق الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على إقامة سباقات فورمولا 1 على الحلبة الإنجليزية التي استضافت أول سباق ببطولة العالم في 1950.

وتتخذ سبعة من عشرة فرق في فورمولا 1 من بريطانيا مقرًا لها وستعود من بيئة آمنة في النمسا، حيث سيتم عزل الفرق لمدة أسبوعين مع إجراء اختبارات متكررة.

وأكد روس براون، مدير بطولة فورمولا 1، منذ أيام أنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات على السباقات الافتتاحية في الموسم.

وأبلغ براون شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "سيخضع كل شخص للاختبار وسنحصل على تصريح قبل حتى دخول الحلبة، وبعد ذلك سيتم إجراء اختبارات كل يومين أثناء وجودهم في الحلبة، وسيحدث ذلك عن طريق سلطة معتمدة"، مضيفًا: "سنضع القيود على طريقة تحرك الناس... يجب أن نوفر بيئة في حد ذاتها أشبه بالعزلة في فقاعة صغيرة، وستبقى الفرق في نفس مجموعاتها، ولن يحدث اختلاط مع الفرق الأخرى وستقيم الفرق في فنادقها".

وأكدت حلبة سيلفرستون أنها تحتاج إلى الحصول على موافقة حكومية لاستضافة السباق ولا يمكن أن تمثل عبئًا على الخدمات الصحية.

ووصلت حصيلة الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا إلى 31855 حالة وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

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