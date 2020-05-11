ارتفاع الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم

سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعًا ملموسًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بمكاسب الأسهم الأمريكية في تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.ويأتي ذلك في أعقاب تراجع عدد الوظائف في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، وتزايد التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي مع تخفيف عديد من الدول إجراءات الإغلاق الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه حكومة اليابان البدء فى رفع حالة الطوارئ في الأقاليم اليابانية التي لم تتضرر كثيرًا من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك قبل انتهاء العمل بحالة الطوارئ التي سبق إعلانها في مختلف أنحاء البلاد لوقف انتشار الفيروس يوم 31 مايو الحالي.وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم الأمريكية اليوم بمقدار 228.16 نقطة أي بنسبة 1.13 في المائة إلى 20407.25 نقطة، بعد أن كان قد وصل في وقت من الأوقات اليوم إلى 20440.59 نقطة، وكانت الأسهم اليابانية قد أنهت تعاملات يوم الجمعة بارتفاع كبير.وقاد مسيرة الارتفاع سهم سوفت بنك للاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.5 في المائة وفاست ريتيلنج لللتجارة بأكثر من 1 في المائة.كما ارتفعت أسهم الشركات الكبرى المعتمدة على التصدير مستفيدة من تراجع الين أمام الدولار، حيث ارتفع سهم كانون للإلكترونيات بنسبة 3 في المائة تقريبا وسوني وباناسونيك للإلكترونيات بنحو 2 في المائة. وارتفع سهم ميتسوبيشي إلكتريك للصناعة بأكثر من 1 في المائة.يذكر أن انخفاض قيمة الين يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية ويزيد من قيمة أرباح استثمارات الشركات اليابانية في الخارج.وفي أسواق الصرف جرى تداول الدولار بأكثر من 106 ين لكل دولار.