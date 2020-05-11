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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تنهى حالة الطوارئ هذا الأسبوع لبعض المناطق

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن الحكومة اليابانية ستدرس رفع حالة الطوارئ عن كثير من مقاطعاتها الأربع والثلاثين التي ليست من بين أكثر المناطق تضررًا من جائحة فيروس كورونا قبل الموعد العام المقرر لهذا الرفع في 31 مايو.

وليست طوكيو وأوساكا و11 مقاطعة أخرى من بين المناطق التي قد تشهد تخفيفًا مبكرًا للقيود.

وقال نيشيمورا خلال جلسة للبرلمان اليوم الإثنين: "بالنسبة للمقاطعات الأربع والثلاثين إذا استطعنا التأكد من استمرار استقرار حالات الإصابة الجديدة فإن رفع حالة الطوارئ سيكون مطروحًا بالنسبة لكثير من تلك المقاطعات".

وأضاف أنه، قد يعاد فرض حالة الطوارئ إذا ظهرت علامات على تجاوز الحد بعد رفعها.

ومددت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ العامة حتى نهاية مايو، قائلة إنها ستعيد تقييم الوضع في 14 مايو وربما رفع هذه الإجراءات في وقت سابق عن ذلك بالنسبة لبعض المقاطعات.

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