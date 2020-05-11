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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: تسجيل 4213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:43 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الهند اليوم الاثنين تسجيل 4 آلاف و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و97 حالة وفاة، خلال 24 ساعة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 62 ألفا و939 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2109 حالات، بينما تم تسجيل تعافي 19 ألفا و358 حالة عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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