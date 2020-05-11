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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"التعليم ومستقبل مصر" سلسلة محاضرات ثقافية أونلاين

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:42 ص
جريدة الدستور
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ضمن الفعاليات الثقافية التي يقدمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عرضت قناة أمانة المؤتمرات محاضرة بعنوان "التعليم ومستقبل مصر.. رؤية واقعية وخطة علمية" للدكتورة أسماء غيث، عضو لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس، وصاحب المحاضرة التي قدمت ضمن سلسلة محاضرات "ثقافة أونلاين" ترجمة بلغة الإشارة.

وتأتي المبادرة في إطار توجيه وزيرة الثقافة بتسهيل تقديم الخدمة الثقافية لذوي الهمم من ضعاف السمع، وقامت بالترجمة مارلي مدحت.

يذكر أن، السلسلة تهدف إلى تقديم محاضرات مختصرة يلقيها أساتذة متخصصون من أعضاء لجان السياسات واللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة وتتعلق بالظرف الراهن وما يصاحبه من تداعيات، كما تتناول مجالات مختلفة وتعالج العديد من الجوانب الحياتية في المجتمع المصري وتناقش الكثير من الموضوعات التربوية والنفسية والاجتماعية والعلمية والفكرية والتي توجه إلى مختلف الشرائح بهدف التثقيف والتوعية، ويتم في الثالثة بعد ظهر يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

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"التعليم ومستقبل مصر" سلسلة محاضرات ثقافية أونلاين

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