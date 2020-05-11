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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إصدارات هيئة الكتاب تتصدر قائمة التحميل الإلكترونى لوزارة الثقافة

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:40 ص
جريدة الدستور
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حل كتاب "من وثائق ثورة 1919"، الصادر عن دار الوثائق، في المركز الأول من الكتب الأكثر رواجا على موقع الهيئة العامة للكتاب بـ 1599 زيارة، ويليه مذكرات الإمام محمد عبده الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 1406 زيارات، ثم كتاب "المهنة جغرافي" الصادر عن هيئة الكتاب بـ 1221 زيارة، يليه "الملل والنحل" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 934 زيارة، و"صياد السمك الناطق"، وقصص أخرى للصغار لمكسيم جورجي الصادر عن الهيئة العامة للكتاب بـ 810 زيارات.

وتلاهم في قائمة الكتب العشر الأكثر إقبالا في مواقع وزارة الثقافة كتاب "أخبار الزمان ومن إبادة الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 767 زيارة، والجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 725 زيارة، والجيش المصري البري والبحري على عهد محمد على بـ 651 زيارة، والمرشد الأمين للبنات والبنين الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 639 زيارة، و"أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" الصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 595 زيارة.

كما حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف القومية والتابعة لقطاع الفنون التشكيلية 2015 جولة شاهد خلالها الزائرون المقتنيات المعروضة وتعرفوا على تاريخها.

ورصدت وزارة الثقافة علي موقعها الإلكتروني 47722 زيارة للاطلاع وتحميل اصداراتها بصيغة pdf، والتى جاءت ضمن فعاليات مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" خلال الفترة الماضية على المنصة الخاصة بالكتب http:releases.cg.eg.

وتصدرت القائمة إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 24609 زيارة تلاها اصدارات المركز القومي للترجمة بـ 9636 زيارة ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 6811 زيارة، دار الكتب والوثائق بـ 3081 زيارة، صندوق التنمية الثقافية بـ 2559 زيارة، اكاديمية الفنون 961 زيارة، المجلس الأعلى للثقافة 453 زيارة، المركز القومي لثقافة الطفل 156 زيارة.

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