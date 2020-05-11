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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الاسترالية تخصص650 مليون دولار للبلدات المتضررة من الحرائق

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين أنها ستخصص 650 مليون دولار استرالي( 425 مليون دولار أمريكي) للبلدات الريفية التي دمرتها حرائق الغابات في إطار خطط التعافي الاقتصادي المحلي وسط أزمة جائحة كوفيد.19-

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان اليوم إن الأولوية ستكون للمجتمعات في المناطق الأكثر تضررا لدعم المشاريع المحلية وخطط التعافي.

وقال موريسون "المجتمعات التي كانت أكثر تضررا من حرائق الغابات هي نفسها التي تضررت من آثار كوفيد.19-وكانت الآثار مدمرة".

ودمرت حرائق الغابات أكثر من 3 آلاف منزلا كما أتت على 12 مليون هكتار من الأراضي - أو مساحة بحجم أكثر من ثلث ألمانيا - في جميع انحاء أستراليا في الفترة بين أغسطس ومارس. وهو ما وصفه موريسون بـأنه "صيف أسود".

وتأتي المساعدة الحكومية الأخيرة إضافة إلى أكثر من 1.33 مليار دولار من مساعدات الإغاثة المتعلقة بحرائق الغابات التي تم الإعلان عنها وتوزيعها بالفعل، بما في ذلك إعانة مالية للعائلات والشركات.

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