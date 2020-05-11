شنجهاى ديزنى لاند تفتح أبوابها من جديد بعد إغلاق ثلاثة أشهر

أعادت شركة والت ديزني فتح شنجهاي ديزني لاند، اليوم الإثنين، أمام عدد محدود من الزائرين، منهيةإغلاقا استمر نحو ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا.ويمثل هذا حدثا مهما بالنسبة لوالت ديزني ويعطي لمحة للطريقة التي قد تتعافي بها من هذه الجائحة التي أجبرتها على إغلاق متنزهاتها في آسيا والولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى العمليات في متاجرها للبيع بالتجزئة والسفن السياحية.واتخذت الشركة إجراءات في شنجهاي ديزني لاند تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كمامات وقياس درجات الحرارة للزائرين والموظفين وستجعل عدد الزائرين "أقل بكثير" من 24 ألف شخص أو 30 في المئة من الطاقة اليومية وهو مستوى طلبته الحكومة الصينية.وبيعت تذاكر الأيام الأولى لإعادة فتح شنجهاي ديزني لاند بسرعة يوم الجمعة.وقال جو شوت، الرئيس والمدير العام لشنجهاي ديزني ريزورت في احتفال "نأمل أن تكون إعادة الفتح اليوم بمثابة منارة عبر العالم، وتعطي الأمل والإلهام للجميع، ويمكن أن تظهر أننا نستطيع التغلبعلى أي تحد معا".