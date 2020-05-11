جولة ثالثة من محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى

يخوض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الإثنين، جولة أخرى من المحادثات لإحراز تقدم من أجل التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، في جولة ثالثة من المفاوضاتتعقد عبر الفيديوكونفرانس.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، لم تسفر الجولتان الأخيرتان عن إحراز تقدم يذكر، حيث اتهم ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في بروكسل لندن برفض الانخراط بجدية في المحادثات وستستمر المفاوضات يوميا حتى يوم الجمعة المقبل.وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي ومع ذلك، لا تزال هناك فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري، مما يعني أنه لم يحدث حتى الآن سوى القليل من التغييرات فيما يتعلق بالحياة اليومية للبريطانيين.