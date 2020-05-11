هزة أرضية فى روما دون تسجيل أضرار

سجلت العامة الإيطالية روما هزة أرضية، صباح اليوم الإثنين، لكنها لم تتسبب بأضرار وفق التقييم الأولي لفرق الإغاثة.وأكد عناصر الإطفاء تلقيهم للعديد من الاتصالات من أشخاص يريدون الاستفسار بعد هذه الهزة التي قدرت قوتها بـ3،3 درجات، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.وخطر الزلازل مرتفع في غالبية أراضي إيطاليا الواقعة بين الصفيحة الأوروبية - الآسيوية والصفيحة الأفريقية التي تتحرك نحو البلقان شمالًا.وفي السادس من أبريل 2009، ضرب زلزال مدينة لاكويلا ومنطقتها في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 300 شخص.