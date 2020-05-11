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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تسجل ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:16 ص
حالات إصابة جديدة
حالات إصابة جديدة بكورونا
وكالات
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سجلت نيوزيلندا ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، قبل اتخاذ قرار بشأن ما
إذا كانت ستخفف القيود بشكل أكبر وتسمح لعدد أكبر من المتاجر والأنشطة الترفيهية باستئناف عملها بعد توقف استمر أسابيع.

وتشهد نيوزلندا تدابير عزل عام بموجب قيود "المستوى الرابع" منذ أكثر من شهر تم تخفيفها بشكل بسيط في 28 أبريل، واستمرت نيوزيلندا في فرض تطبيق إجراءات اجتماعية صارمة على كثيرين من
مواطنيها ومتاجرها مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن تعلن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش قرارها بشأن تخفيف القيود بشكل أكبر إلى المستوى الثاني والسماح باستئناف متاجر البيع بالتجزئة والسفر الداخلي والرياضة المحلية نشاطها.

وقالت أرديرن إنه إذا انتقلت البلاد إلى المستوى الثاني من القيود فسيكون باستطاعة الأطفال العودة للمدارس في حين يمكن للموظفين العودة للمكاتب.

وسيتم أيضا السماح للمراكز التجارية والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر والخدمات الأخرى باستئناف نشاطها، ولكن حدود البلاد ستظل مغلقة أمام الجميع باستثناء النيوزيلنديين العائدين للبلاد.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه تم اليوم الإثنين تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن هذه الحالات أدت إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في نيوزيلندا إلى 1147 حالة، وأضافت أن 93 في المئة من كل الحالات المؤكدة والمحتملة تعافت.

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