ثلاثة قتلى و79 مصابًا جراء اشتباكات قبلية شرق السودان

قال القائم بأعمال حاكم ولاية كسلا بالسودان إن اشتباكات بين قبيلتين في المدينة الواقعة بشرق البلاد أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى و79 مصابا.وقال اللواء محمود بكر همد، في بيان له، إن أعمال العنف بين أفراد من جماعتي بني عامر والنوبة العرقيتين، التي تفجرت في الماضي، عادت للاشتعال يوم الخميس وتصاعدت يوم الجمعة عندما أُحرقت منازل.ولم يتضح على الفور سبب الاشتباك الذي وقع يوم الخميس.وكانت جماعة أطباء محلية قد ذكرت وقوع أعمال عنف بين بني عامر والنوبة في بور سودان في يناير وقالت إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم إضافة إلى إصابة عشرات آخرين.وتوصلت الجماعتان إلى سلام في سبتمبر 2019 بعد أن هدد القائد العسكري الكبير الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي بطرد القبيلتين من البلاد إذا لم تلتزما بالمصالحة.