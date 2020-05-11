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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشاد.. السجن لمن لا يرتدى قناعا فى الأماكن العامة

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:37 ص
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وكالات
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يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون بوضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا، وذلك بموجب قرار حكومي.

وحسبما أفادت وكالة "فرانس برس" جاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح، وأصبح ساري المفعول بدءا من الأحد أن "أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة قدرها 2000 فرنك وقد يُسجن أيضًا لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا على الأكثر".

وأصبح وضع قناع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزاميا في تشاد منذ الخميس.

ولاحظ صحفي في وكالة فرانس برس، أن هذا الإجراء لم يُحترم كثيرا حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا.

يشار إلى أنه حتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميا 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة.

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