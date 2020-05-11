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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية جورجيا تطلب تحقيقًا حكوميًا فى إطلاق نار على رجل أسود

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:36 ص
إطلاق نار
إطلاق نار
وكالات
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طلب المدعي العام لولاية جورجيا الأمريكية رسميًا من وزارة العدل الأمريكية إجراء تحقيق في التعامل مع قضية أحمد أربيري، رجل أسود البشرة قتل أثناء ممارسته رياضة العدو.

وطالب المدعي العام كريس كار بإجراء تحقيق في الاتصالات بين سلطات إنفاذ القانون المحلية ذات الصلة بالقضية، والغارقة في خلاف حول القضية.

وقال كار في بيان "العائلة والمجتمع وولاية جورجيا يستحقون الحصول على إجابة، وسنعمل مع آخرين على تطبيق القانون على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي للحصول على تلك الإجابات".

وألقت سلطات جورجيا يوم الخميس القبض على الأب والابن جريجوري مكمايكل وترافيس مكمايكل، واللذين قالا إنهما اشتبها في أن أحمد أربيري، 25 عامًا، كان لصا عندما واجهاه بأسلحة في وضح النهار.

وفي مقطع فيديو تم تداوله عبر الانترنت على نطاق واسع، شوهد أربيري وهو يعدو في أحد الشوارع عندما يلتقيه رجلين يبدو أنهما الثنائي مكمايكل، وكلاهما من ذوي البشرة البيضاء، وشوهد الرجلان وهما يسدان الطريق بشاحنتهما.

وينحرف أربيري إلى يمين الشاحنة ثم تبدأ مشاجرة، والتي تبدو بينه وبين ترافيس للسيطرة على بندقية الأخير. وخلال الحادث تم إطلاق النار على أربيري عدة مرات ما أسفر عن مقتله.

وكان جريجوري مكمايكل يعمل محققًا سابقًا في مكتب المدعي العام المحلي، ما أجبر العديد من المدعين العامين على التراجع عن التعامل مع القضية.

وانتقد سياسيون وناشطون سلطات تطبيق القانون المحلية لرفضها القبض على الثنائي مكمايكل أو اتهامهما لفترة استمرت أكثر من شهر.

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