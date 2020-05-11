رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. مصر ترأس اجتماعًا افتراضيًا عن البيئة وتغير المناخ

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:34 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
ترأس مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، الاجتماع الافتراضي للجنة الدراسات 5 الخاصة بالبيئة وتغير المناخ واقتصاد التدوير، التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يستمر حتي 20 مايو.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة التطور الذي تم إنجازه ومناقشة التحضيرات الخاصة بالجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020.

وتركز لجنة الدراسات 5 على الدراسات المتعلقة بمنهجيات تقييم آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ ونشر مبادئ توجيهية لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تراعي البيئة.

وبموجب المهام المنوطة باللجنة فيما يتعلق بالبيئة، فإنها مسؤولة أيضًا عن دراسة منهجيات التصميم للحد من الآثار البيئية السلبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمخلفات الإلكترونية، مثلًا من خلال تدوير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجهيزاتها.

وتتولى اللجنة إعداد التوصيات والكتيبات وغيرها من منشورات قطاع تقييس الاتصالات، على أساس أربعة أهداف رئيسية. ويتمثل الهدف الأول في حماية تجهيزات الاتصالات ومنشآتها من الأضرار والأعطال نتيجة الاضطرابات الكهرومغناطيسية، مثل تلك الناتجة عن الصواعق. وفي هذا المجال، تعد اللجنة أكثر هيئات التقييس خبرة وأفضلها مكانًة في العالم.

ويتمثل الهدف الثاني في ضمان سلامة العاملين ومستخدمي الشبكات من التيار والفولتية المستعملين في شبكات الاتصالات والهدف الثالث هو تجنب المخاطر الصحية للمجالات الكهرومغناطيسية والناتجة عن أجهزة الاتصالات ومنشآتها، أما الهدف الرابع فهو ضمان جودة خدمات البيانات عالية السرعة عن طريق تحديد المتطلبات المتعلقة بخصائص الكابلات النحاسية وبتعايش الخدمات التي يقدمها مختلف مقدمي الخدمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

بعد تصفيته في «الاختيار».. من هو الإرهابي «أبو عبيدة»؟

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

وقت الصلاة 2020 في محافظات مصر.. كيفية تحديد اتجاه القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا قتل السراج رئيس مخابراته؟
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
المزيد

الثقافة

"التعليم ومستقبل مصر" سلسلة محاضرات ثقافية أونلاين

إصدارات هيئة الكتاب تتصدر قائمة التحميل الإلكترونى لوزارة الثقافة

وزيرة الثقافة تدعم «اتحاد الناشرين» بمبلغ مالى لسد خسائر كورونا

مؤسسة شمس للنشر تطرح رواية «يا ناردين: هذه هي الحياة»