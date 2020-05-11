اليوم.. مصر ترأس اجتماعًا افتراضيًا عن البيئة وتغير المناخ

ترأس مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، الاجتماع الافتراضي للجنة الدراسات 5 الخاصة بالبيئة وتغير المناخ واقتصاد التدوير، التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يستمر حتي 20 مايو.ويهدف الاجتماع إلى متابعة التطور الذي تم إنجازه ومناقشة التحضيرات الخاصة بالجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020.وتركز لجنة الدراسات 5 على الدراسات المتعلقة بمنهجيات تقييم آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ ونشر مبادئ توجيهية لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تراعي البيئة.وبموجب المهام المنوطة باللجنة فيما يتعلق بالبيئة، فإنها مسؤولة أيضًا عن دراسة منهجيات التصميم للحد من الآثار البيئية السلبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمخلفات الإلكترونية، مثلًا من خلال تدوير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجهيزاتها.وتتولى اللجنة إعداد التوصيات والكتيبات وغيرها من منشورات قطاع تقييس الاتصالات، على أساس أربعة أهداف رئيسية. ويتمثل الهدف الأول في حماية تجهيزات الاتصالات ومنشآتها من الأضرار والأعطال نتيجة الاضطرابات الكهرومغناطيسية، مثل تلك الناتجة عن الصواعق. وفي هذا المجال، تعد اللجنة أكثر هيئات التقييس خبرة وأفضلها مكانًة في العالم.ويتمثل الهدف الثاني في ضمان سلامة العاملين ومستخدمي الشبكات من التيار والفولتية المستعملين في شبكات الاتصالات والهدف الثالث هو تجنب المخاطر الصحية للمجالات الكهرومغناطيسية والناتجة عن أجهزة الاتصالات ومنشآتها، أما الهدف الرابع فهو ضمان جودة خدمات البيانات عالية السرعة عن طريق تحديد المتطلبات المتعلقة بخصائص الكابلات النحاسية وبتعايش الخدمات التي يقدمها مختلف مقدمي الخدمة.