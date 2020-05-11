17 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الإثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو الجاري في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما في التاسع من مايو الجاري.وسجلت خمس من الحالات الجديدة في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في أواخر 2019 فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة منذ 11 مارس.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 في العاشر من مايو، ما قبل 20 يومًا.