بأمر ملكى.. السعودية توزع 1.8 مليار ريال «معونة رمضان»

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، بصرف "معونة رمضان" بقيمة 1850 مليون ريال (492.6 مليون دولار) لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قررت وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في إطار اجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.وأضافت الوكالة: "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر يونيو لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءًا من الأول من شهر يوليو لعام 2020".