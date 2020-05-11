776 وفاة خلال 24 ساعة فى الولايات المتحدة جرّاء فيروس كورونا

سجّلت الولايات المتّحدة 776 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفًا و522، استنادًا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرق) مقرًّا، هناك 1،329،072 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.ودافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن إعادة تحريك اقتصاد الولايات المتحدة رغم تواصل تفشي وباء كوفيد-19.في المقابل يحذر الخبراء من أن رفع الحجر في العديد من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى معاودة انتشار الوباء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.