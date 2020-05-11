ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى المكسيك إلى 35022 والوفاة إلى 3465

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1562 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 112 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 35022 والوفيات إلى 3465.و لكن من شبه المؤكد أن، العدد الحقيقي لكل من حالات الإصابة والوفاة أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن كورونا.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة " ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.