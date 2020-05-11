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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:52 ص
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
محمود حفنى
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نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الأخبار المتداولة حول نية الحكومة بفرض حظر تجوال شامل في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، في تصريح لفضائية "TeN" : «لا صحة لما تم تداوله من أنباء حول نية الحكومة فرض حظر تجوال شامل».

وجاء هذا التصريح ليحسم الجدل حول إمكانية فرض الحظر الشامل، وذلك عقب تصريح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بأن الحكومة تدرس كافة الجوانب الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد في مصر بعد ارتفاع أعداد المصابين خلال الفترة الماضية، والتي من بينهما إجراءات أنها قد تضطر إلى فرض الحظر الشامل إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وقال "تاج الدين"، في مداخلة تليفزيونية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، إن الحكومة تدرس يوميًا الموقف بشأن انتشار العدوى بالفيروس، وتحدد إذا ما كانت هناك حاجة لفرض إجراءات احترازية أكثر قوة أم لا، لمنع التفشي، لافتا إلى أن من بين الإجراءات المطروحة هو فرض الحظر الشامل إذا اقتضت الحاجة لذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، لكن لو حدث ذلك سوف يعلنه مجلس الوزراء.

هذا التصريح الذي فسره البعض بأن هناك نية للحكومة في تطبيق الحظر الشامل على البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع الدكتور عوض تاج الدين إلى الخروج مرة أخرى والتصريح لقناة "TeN" بأنه لا صحة لفرض الحظر الشامل بعد انتشار هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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