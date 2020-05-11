السودان تعلن عن تسجيل ٢٠١ إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٠١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٦ حالات وفاة، ٤ منها في الخرطوم وواحدة في كل من ولايتي سنار والقضارف (شرق السودان).وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٧٤ في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٤ ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣٦٥ حالة، بينها ٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٤٩ شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.يشار إلى أن تلك الحصيلة اليومية من الإصابات بكورونا هى الأعلى التي تسجل منذ ظهور المرض في السودان في شهر مارس الماضي.