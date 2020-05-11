تونس خالية من فيروس كورونا المستجد

أعلنت تونس في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة للمرة الأولى منذ تسجيل الإصابة الأولى في البلاد في الثاني من مارس الماضي.وتقلصت الإصابات المؤكدة على مدى الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ إذ لم تتعد في أقصى الحالات أربع إصابات يوميًا لتنعدم تماما خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بحسب بيانات وزارة الصحة التي كشفت عنها ليل الأحدالإثنين.وأجرت مخابر تونس حتى الآن أكثر من 32800 تحليل كشفت عن 1032 حالة إصابة بالفيروس من بينها 700 حالة شفاء، فيما يرقد 11 شخصًا في المستشفيات واستقر عدد الوفيات عند 43 حالة.وإجمالًا لم تشهد تونس نسقًا متسارعًا في الإصابات وهو ما جنب المستشفيات العمومية ضغطًا محتملًا في ظل النقص في التجهيزات الطبية.ومنذ الرابع من مايو الجاري بدأت تونس بتخفيف قيود الحجر الصحي العام تدريجيا وسمحت لعدة قطاعات باستئناف أنشطتها الاقتصادية.