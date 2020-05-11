وزير التعليم يكشف أول مدرسة انتهت من تسليم أبحاث الطلاب

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أول مدرسة انتهت من تسليم كافة أبحاث الطلاب بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي.وقال "شوقي"، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "مدرسة الكمبيل الابتدائية بإدارة كوم أمبو، محافظة أسوان، تم الانتهاء من استلام كافة الأبحاث للطلبة بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وعددهم ٩٥ تلميذًا".وأضاف: "عدد مشروع واحد فقط ورقي وعدد ٩٤ إلكتروني تم رفعهم على المنصه بمعرفة التلاميذ وأولياء الأمور.. تعتبر هذه أول مدرسة على مستوى الجمهورية تنتهي من تسلم المشروعات بهذه الكفاءة".واستكمل: "جهد مشكور من جميع العاملين بالمدرسة والأستاذ ربيع عربي مسئول المنصة".وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا عاجلًا بشأن بدء تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المدارس.ونبهت التعليم على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأكدت الوزارة خلال الخطاب الرسمي على التأكد على عدم ربط عملية تسليم الأبحاث بأي مصروفات.وقال الدكتور طارق شوقي إن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدأ أمس السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.