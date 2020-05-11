مستشار الرئيس: الحكومة قد تضطر لتطبيق الحظر الشامل

الدولة قد تضطر لفرض الحظر الشامل إذا اقتضت الحاجة لذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد "تاج الدين"، في مداخلة تليفزيونية، أن الحكومة تدرس يوميا الموقف بشأن انتشار العدوى بالفيروس، وتحدد إذا ما كانت هناك حاجة لفرض إجراءات احترازية أكثر قوة أم لا، لمنع التفشي، وقد تضطر لفرض الحظر الشامل إذا اقتضت الحاجة.وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن سر القلق الشديد من فيروس كورونا هو أنه سريع الانتشار، وعنيف في نقل العدوى.وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة تليفزيونية، أن الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا التي نشهدها هذه الأيام مازالت متوقعة، لافتا إلى أن الدولة تتمنى ألا يكون هناك قفزات أو سرعة في انتشار العدوى بين المواطنين.وطالب مستشار الرئيس، المواطنين الذين يشعرون بأي أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، بأن يلزموا منازلهم للتمكن من السيطرة على الفيروس.