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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سوق الحرير» الحلقة 17.. صباح ترفض فكرة الزواج من عمران

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:45 ص
سوق الحرير
سوق الحرير
منار إبراهيم
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة السابعة عشر من المسلسل السوري "سوق الحرير"، حيث تحاول أم عبدالله تزويج صباح لعمران.

ورفضت "صباح" فكرة الزواج من عمران، في الوقت ذاته احتفل عمران بافتتاح المشغل والمعرض، وأثناء احتفاله يتشاجر مع فؤاد في المستشفى بسبب شمس، ويقوم بضربه، وتحضر الشرطة لتقوم بوضعه في السجن، فيما تسأل أم معروف أم عبد الله عن قصة الولدين ويحتدم الصراع في الحلقات القادمة.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وعبدالهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن، ونهال عنبر، وماجد الشرقاوي، ومن تونس النجمة دارين حداد.

ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net، وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة، ليؤكد صدق رهان إدارة إم بي سي ستوديو وشركة "سليما" على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية، وأيضا طاقم عمل متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.

وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا، وغريب ويلعبه سلوم حداد، ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه، وأيضًا علاقته بباقي تجار سوق الحرير، وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.

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