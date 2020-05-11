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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الإيطالى: سنقضى عطلة الصيف على الشواطئ لا بالحجر

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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توقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن تكون الأشهر المقبلة صعبة على الإيطاليين، مؤكدًا أنهم سيتمكنون رغم ذلك من قضاء العطلة الصيفية على الشواطئ وليس في الحجر الصحى.

وقال كونتي في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إن، "هذه الأشهر ستكون صعبة جدًا، ونحن أمام الاختبار الأكثر قسوة منذ ما بعد الحرب"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك انخفاض حاد للناتج المحلي الإجمالي، وأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ستكون "مؤلمة جدا".

وأكد أن، الحكومة ستواصل العمل "بحزم" على ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وتابع قائلًا،: "هذا الصيف لن نبقى على الشرفة وجمال إيطاليا لن يبقى تحت الحجر الصحي وسنستطيع الذهاب إلى الشواطئ وإلى الجبال والاستمتاع بمدننا".

ودعا الإيطاليين لقضاء العطلة في البلاد على الرغم من وجود بعض "القواعد والإجراءات الاحترازية".

يذكر أن إيطاليا، التي أصبحت إحدى الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث أسفر عن وفاة أكثر من 30 ألف شخص، تسجل في الأيام الأخيرة تراجعا في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس، وبدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس.

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