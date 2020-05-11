غادة عبدالرازق تكشف كواليس زواجها من مدير تصوير «سلطانة المعز»

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، كواليس زواجها بمدير التصوير هيثم زنيتا، بعد تعاونهما في مسلسل "سلطانة المعز".وقالت غادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "ارتبطنا زمان، وانفصلنا ثم رجعنا من 8 شهور، وكتبنا الكتاب في رمضان"، وردا على سؤال أديب عن الجواز، قالت غادة: "الجواز حلو جدا".وأوضحت غادة أن ما نشر على صفحتها من اتهامات للناقد الفني طارق الشناوي بتقاضيه أموالا للكتابة الجيدة عن الفنانين، هو خطأ مقصود من أحد الأشخاص للوقيعة بينهما.وأضافت: "كلمت أشرف زكي وقلت له إنه مفهوم غلط، اتبعت لحد عندي وافتكر إني عاوزة أنزله، فحطه ورجع شاله، وأنا معرفش طارق الشناوي، وأنا مبدفعش لحد عشان يدافع عني".وعن تهديد الشناوي بمقاضاتها، قالت غادة: "نروح المحكمة ونشوف مين اللي نزل البوست، أنا منزلتش حاجة من تليفوني، وكتبت على موقعي إن الكلام مش حقيقي ومش أنا االلي نزلته".