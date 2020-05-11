قائد الحرس الوطنى الأمريكى فى حيرة بعد اختبارات كورونا

قال مسؤولون إن الجنرال جوزيف لينجيل قائد الحرس الوطني الأمريكي يواجه حالة من عدم اليقين بعد أن جاءت اختبارات أجريت له في مطلع الأسبوع بشأن فيروس كورونا متضاربة بين إيجابية وسلبية.وقال أحد المسؤولين الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إنه بالإضافة إلى لينجيل فقد خالط الأميرال مايك جيلداي قائد العمليات البحرية بأحد أفراد أسرته الذي أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.وأثبتت الاختبارات عدم إصابة جيلداي بكورونا، ولكنه وضع نفسه في حجر صحي كإجراء احترازي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.